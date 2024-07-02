Продать доллар можно в среднем по курсу 40,40 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 2 июля, вырос на 5 копеек и составляет 40,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 9 копеек и составляет 44,09 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 40,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 3 копейки - до 44,08 грн/евро (курс продажи - 43,90 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,64 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 43,69 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 42 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Экономические эксперты считают, что в первую неделю июля на валютном рынке будет спокойно, а возможный рост курса доллара будет незначительным и кратковременным. Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что НБУ достиг запланированных показателей курса гривны к доллару, поэтому изменений пока можно не ждать.

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