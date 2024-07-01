Курс гривни к евро установлен на уровне 43,69 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,64 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 43,69 грн/евро, то есть гривня ослабла на 42 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,65/40,68 грн/долл., евро – 43,71/43,72 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Как писал УНИАН, экономические эксперты считают, что в первую неделю июля на валютном рынке будет спокойно. Возможный рост курса доллара будет незначительным и кратковременным.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует рост курса доллара до более 45 гривен. Так, средний курс гривны к доллару в 2025 году ожидается на уровне 45 грн/долл., в 2026 году - 46,5 грн, в 2027 – 46,4 грн.

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