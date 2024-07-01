Экономические эксперты считают, что в первую неделю июля на валютном рынке будет спокойно. Возможный рост курса доллара будет незначительным и кратковременным.
"Одним из факторов небольшого скачка курса может стать празднование 4 июля, Дня независимости США, это у них выходной день. Также есть долговременные факторы, которые могут как сдерживать, так и давить на курс гривны. Первый – это поступление в июне очередных траншей зарубежной помощи, второй – сложные переговоры наших чиновников с зарубежными кредиторами по реструктуризации украинского долга", - объяснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН.
При этом экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что НБУ достиг запланированных показателей курса гривны к доллару, поэтому изменений пока можно не ждать.
"У нас будет летняя стабильность, но ненадолго. На следующей неделе колебаний курса не ожидается, но до конца июля Нацбанк постепенно поднимет официальный курс ближе к 41 гривне за доллар, что, очевидно, повлияет и на наличный рынок, снова наличный доллар будет стоить более 41 грн", - считает экономист.
По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, украинцам стоит ожидать 40,80-41 гривень за доллар и 43,90-44,10 гривень за евро в продаже и на 50 копеек для доллара и на 70 копеек для евро ниже в покупке.
Курс доллара в Украине - прогноз Кабмина
Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует рост курса доллара до более чем 45 гривень, а также замедление роста экономики в следующем году.
При этом средний курс гривни к доллару в 2025 году ожидается на уровне 45 грн/долл., в 2026 году – 46,5 грн, в 2027 – 46,4 грн.