За неделю на валютном рынке можно ожидать незначительные валютные колебания с периодической сменой векторов.

Начало августа будет характеризоваться приглушением восходящего тренда на валютном рынке: после того, как НБУ принял эффективные меры в рамках режима "управляемой гибкости", курсовая ситуация снова находится в стабильных коридорах.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовый, по всем признакам до конца августа на рынке может продолжаться "передышка", когда, к примеру, курс доллара, хоть и будет находиться в новых пределах (40,7-41,7 грн/долл.), однако на рынке по-прежнему будет действовать система валютных изменений с незначительными разновекторными колебаниями, которые не будут угрожать неконтролируемым курсовым процессам.

"Мы предполагаем, что Нацбанк сможет сохранить объемы валютных интервенций в пределах $200-250 млн в день, что стабилизирует уровни спроса и предложения. В то же время это лишь предположение, ведь многое будет зависеть именно от текущего уровня спроса", - отметил эксперт.

Видео дня

По его словам, на следующей неделе на валютном рынке можно ожидать:

незначительные валютные колебания с периодической сменой векторов (подорожание/удешевление);

все изменения курсов не будут нести угрозы для рынка (в ежедневном разрезе они будут по-настоящему копеечными);

давление инфляции на валютный рынок будет сдерживаться эффективными действиями регулятора;

продлится "перенастройка" рынка (психологическая, поведенческая) до осеннего периода, когда по всем прогнозам курсовые показатели будут медленно двигаться вверх, но не пересекая границы заложенного в бюджете курса в 42,1 грн/долл.

Характеристики валютного рынка, по прогнозу банкира, на следующей неделе будут такими:

коридоры валютных изменений: на межбанке 40,7-41,7 грн/долл. и 43,5-45,5 грн/евро, на наличном рынке - 40,7-42 грн грн/долл. и 43,5-46,5 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн.

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, август можно считать переходным периодом к новым курсовым показателям, которые мы сможем увидеть уже осенью. Однако не стоит ожидать, что осенние изменения будут слишком стремительными: по теории, курсовые показатели будут меняться едва заметными темпами. Рынок под защитой регулятора, как основного игрока, поэтому ему не грозит буря хаоса", - резюмировал Лесовый.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в Украине 1 августа вырос на 5 копеек и составляет 41,40 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,90 грн за доллар.

Курс доллара в "ПриватБанке" 1 августа вырос на 10 копеек и составляет 41,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 45,00 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: