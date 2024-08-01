Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро - 44,84 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 1 августа, вырос на 10 копеек и составляет 41,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 45,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 грн, евро - по курсу 44,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся - 44,84 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,30 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 15 копеек и составляет 45,00 грн/евро (курс продажи - 44,79 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,01 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 44,40 грн/евро, то есть гривна выросла на 2 копейки.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине 1 августа в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 40,60 до 41,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,90 до 41,45 грн/долл.

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