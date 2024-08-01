Продать доллар можно в среднем по курсу 40,90 грн, евро - 44,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 1 августа, вырос на 5 копеек и составляет 41,40 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 5 копеек и составляет 44,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,30 грн за евро.

Какой курс на сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,30 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 15 копеек и составляет 45,00 грн/евро (курс продажи - 44,79 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,01 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 44,40 грн/евро, то есть гривна выросла на 2 копейки.

Курс доллара в Украине 1 августа в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 40,60 до 41,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,90 до 41,45 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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