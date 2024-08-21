Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 45,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 21 августа, вырос на 1 копейку - до 41,65 гривны за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,20 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 15 копеек и составляет 46,10 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,50 гривны за евро.

Какой курс сегодня в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 41,46 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 45,95 грн/евро (курс продажи - 45,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 21 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 гривны за доллар, таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Курс гривны к евро был установлен на уровне 45,82 гривны за евро.

20 августа стало известно, что аналитики инвесткомпании ICU обновили свой прогноз курса доллара до конца года. Согласно их прогнозу, американская валюта достигнет отметки до 42,6 гривны за доллар.

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