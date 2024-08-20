Курс гривны к евро установлен на уровне 45,82 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 21 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,82 грн/евро, то есть гривня ослабла на 21 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,36/41,39 грн/долл., евро - 45,84/45,86 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 20 августа вырос на 14 копеек - до 41,64 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 41,15 грн за доллар.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 20 августа, вырос на 15 копеек - до 41,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении подорожал на 25 копеек и составляет 45,90 грн за евро.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что сейчас переходить с гривны на доллар невыгодно, если главной целью является получить прибыль. По его словам, сейчас целесообразнее забрать вклад и проценты и приобрести гривневые ОВГЗ.

Вас также могут заинтересовать новости: