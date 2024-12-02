Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, евро - 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 2 декабря, остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,90 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 44,38 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,80 грн/долл., что на 2 копейки дешевле показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,13 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 2 декабря, составляет 96 002,32 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 005 290,19 грн.

Курс доллара в Украине - последние новости

НБУ установил на 2 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,58 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,90 гривен за один евро, то есть гривна потеряла 4 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в начале декабря курсовые показатели будут оставаться на достаточно стабильном, хотя и изменчивом уровне, несмотря на то, что по прогнозу годовая инфляция может превысить 10%.

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