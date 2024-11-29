Курс гривны к евро установлен на уровне 43,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,58 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,90 гривен за один евро, то есть гривна потеряла 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,59/41,61 грн/долл., евро - 43,93/43,93 грн/евро.

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Курс валют в Украине

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,82 грн/долл., что на 11 копеек дешевле вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,75 грн.

Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,19 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 29 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

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