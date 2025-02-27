Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 27 февраля, снизился на 7 копеек и составляет 41,88 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,28 гривни, а евро - по курсу 43,00 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 27 февраля, снизился на 20 копеек - до 44,05 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 27 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также усилила позиции: официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,63 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,15 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 42,05 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 42,70 до 44,30 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 43,00 до 44,25 грн/евро.

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