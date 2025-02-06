Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, евро - 43,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 6 февраля, снизился на 7 копеек и в среднем составляет 42,00 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 9 копеек и составляет 43,79 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,10 грн за евро.

Какой курс доллара в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,67 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,65 грн/евро, курс продажи - 43,44 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 6 февраля, составляет 98 252 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 094 250 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 6 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 гривни за доллар, то есть гривня укрепилась на 10 копеек. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,41 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 29 копеек.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,40 до 42,30 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,50 до 42,20 грн/долл.

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