Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 6 февраля, подешевел на 5 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. В то же время курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 43,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 42,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 42,02 гривни. В свою очередь курс евро при оплате картой сегодня, 6 февраля, составляет 43,86 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 6 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 гривни за доллар, то есть гривна укрепилась на 10 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,41 гривни за один евро, то есть гривна снизилась на 29 копеек.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что курс доллара в Украине до конца этой недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,40 до 42,30 гривни за доллар, а в обменниках финансовых компаний - от 41,50 до 42,20 гривни за доллар.

Курс евро, по прогнозу эксперта, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 42,80 до 44,30 гривни за евро, а в обменниках финансовых компаний - от 43,20 до 44,20 гривни.

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