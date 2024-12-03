Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, евро - 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 3 декабря, остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,90 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,85 грн/долл., что на 5 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,80 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,25 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 3 декабря, составляет 95 390,69 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 993 013,32 грн.

Курс доллара в Украине - последние новости

НБУ установил на 3 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,65 грн/долл. Таким образом, гривна ослабилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем, и достигла нового исторического минимума. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,72 гривен за один евро, то есть гривна укрепилась на 18 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что сейчас самое время покупать доллар и евро, пока курс еще больше не вырос. По его словам, в декабре и, возможно, в январе будет продолжаться постепенный рост курса до 43 грн/доллар, поэтому есть смысл сейчас запастись долларами и евро и даже заработать на их продаже позже.

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