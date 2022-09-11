Есть надежда на укрепление гривни, отметил эксперт.

В последние дни наличный доллар в Украине держится на отметке в 41,40 грн/долл. Позитивные новости с фронта способствуют укреплению гривни.

Об этом рассказал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, передает "Телеграф".

Эксперт также акцентировал внимание на борьбу с теневыми обменниками, которую активно везет Национальный банк.

Видео дня

"Нацбанк провел аукцион, продав наличную валюту за безналичную… Нацбанк видит проблему долларового дефицита – и решает ее. Уверен, он продолжит проводить такого рода аукционы, чтобы не было недостачи валюты в банках. Задача – выбить почву из-под ног теневых обменников", – отметил экономист.

По его словам, цель валютных спекулянтов была, есть и будет – раскачивать рынок, сеять панику, чтобы подороже продать доллары.

"Но действия НБУ показывают, что он будет максимально зажимать черный валютный рынок – и помогать официальному. Чтобы курс стабилизировался, а в будущем даже гривня укрепилась. Идея – чтобы курс к обменниках был максимально близок к официальному. Хоть, понятно, быстро это сделать невозможно", – добавил Охрименко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 21 июля понизил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.

Также ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

Вас также могут заинтересовать новости: