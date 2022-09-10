Курс доллара в Украине держится благодаря помощи западных партнеров.

Если бы не внешнефинансовая помощь от партнеров, то курс доллара в Украине мог бы уже быть 3-значным.

Такое мнение высказал глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, передает 24 канал.

По его словам, объемы этой помощи растут: "Транш в этом месяце был больше, чем нам было нужно".

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Банкир уверен, что западные партнеры Украины понимают ситуацию с экономикой воюющей страны и поддерживают ее:

"Ведь оружие – оружием, но если бы у нас курс был заоблачный, были бы проблемы с выплатой зарплат и неуплата пенсий, то это тоже был бы деструктивный фактор. И не знать, что хуже повлияло бы на Украину – фактор войны или экономики".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 21 июля понизил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.

Также ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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