Стоимость доллара будет умеренно расти, отметила эксперт.

Курс доллара в Украине в ближайшие дни до конца текущей недели в банках в наличном сегменте будет находиться в пределах коридора 41,40 - 41,90 грн/долл. Такой прогноз дала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал.

По ее словам, в эти дни на валютном рынке будет развиваться обратный курсовой тренд, связанный со многими факторами, один из которых - выплата зарплат украинцам.

Банкир уточнила, что стоимость доллара в ближайшие дни будет умеренно расти. При этом регулятор будет придерживаться стратегии управляемой гибкости, чтобы не допустить резких скачков курса доллара, уверена эксперт.

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Курс доллара в Украине 3 октября

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 3 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 3 копейки.

А официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 45,71 грн/евро.

Курс доллара в Украине - прогноз

Напомним, аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что курс доллара в Украине в ближайшие дни в банках будет находиться в пределах от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,65 грн/долл. Что касается курса наличной евровалюты, то в банках он будет колебаться в рамках коридора от 45,35 до 46,70 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 45,40 до 46,65 грн/евро.

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