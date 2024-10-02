Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,30 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 2 октября, вырос на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 46,25 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 45,25 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 22 копейки - до 46,30 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня ослаб на 3 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,40 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился сразу на 20 копеек и составляет 46,19 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,95 грн/евро.

НБУ установил на 2 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на среду установлен на уровне 45,71 грн/евро, то есть гривна укрепилась сразу на 44 копейки.

Также эксперты дали украинцам советы, что делать с валютой на этой неделе - продавать или покупать.

Вас также могут заинтересовать новости: