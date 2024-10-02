Курс гривны к евро установлен на уровне 45,71 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 3 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, осталась на предыдущем уровне. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 45,71 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,29/41,31 грн/долл., евро - 45,75/45,75 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 2 октября вырос на 5 копеек и составляет 41,50 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 46,25 гривны за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривны, евро - по курсу 45,25 гривны за единицу иностранной валюты.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня ослаб на 3 копейки и составляет 41,45 гривны за доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,40 гривны. Курс наличного евро в обменниках снизился сразу на 20 копеек и составляет 46,19 гривны за евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,95 гривны за евро.

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