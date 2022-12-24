По прогнозу экономиста, на межбанке доллар будет находиться в коридоре от 36,56 до 36,93 грн/долл.

В ближайшие дни, до 28 декабря, курс доллара в Украине особо не изменится.

Такой прогноз сделал финансовый эксперт Алексей Козырев, назвав факторы, которые будут влиять на курс.

Эксперт заявил, что смотрит с оптимизмом на ситуации на валютном рынке в указанный период.

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Среди факторов, которые будут влиять на доллар в ближайшие дни Козырев назвал:

ситуацию с энергоснабжением (не все клиенты смогут закрыть свои вопросы по купле-продаже валют);

рождественские праздники (население будет покупать подарки, и некоторые будут тратить на них валюту).

Так, по прогнозу экономиста, на межбанке доллар будет находиться в коридоре от 36,56 до 36,93 грн/долл, а евро - от 38,47 до 39,53 грн/евро.

"Спрос будет превышать предложение, потому Национальному банку придется потратить от 630 до 950 миллионов долларов для покрытия дефицита доллара на рынке", - заявил Козырев.

Наличный курс доллара будет колебаться от 39,30 до 40,80 гривень, а евро - от 39,90 до 43,00 гривень, прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 23 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 23 декабря курс гривни к доллару сегодня ослаб на 5 копеек - до 40,35 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 42,40 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек - до 40,05 грн за доллар. Курс евро к гривне также снизился на 5 копеек - до 42,10 грн/евро.