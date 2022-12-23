Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,55 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек - до 40,05 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также снизился на 5 копеек – до 42,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,55 грн/долл., евро – 41,10 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,49 грн.

Курс во время войны:

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

НБУ с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

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