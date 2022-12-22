В краткосрочной перспективе риски девальвации гривни низкие, уверен экономист.

Курс доллара в Украине в 2023 году будет более-менее стабильным.

Такой прогноз сделал финансовый эксперт, доктор экономических наук Василий Фурман, назвав ряд факторов, которые влияют на стоимость валюты, передает "Обозреватель".

По его словам, объем международных резервов уже превысил довоенный уровень ($27,9 млрд).

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"В краткосрочной перспективе риски девальвации, по моему мнению, низкие, насколько это возможно в условиях войны". – спрогнозировал эксперт.

Среди факторов, которые сейчас оказывают положительное влияние на валютном рынке, Фурман назвал:

ритмичность поступления международной помощи в сентябре-декабре

договоренности высшего политического руководства нашего государства с Евросоюзом, США.

"Я очень надеюсь, что у нас будет новая программа с МВФ и мы сможем профинансировать наш дефицит государственного бюджета ($38 млрд) в полной мере без участия Нацбанка в монетизации", - добавил экономист.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 21 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 21 декабря курс гривни к доллару ослаб на 10 копеек - до 40,25 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 7 копеек – до 42,30 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 20 копеек - до 39,95 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 10 копеек - до 42,00 грн/евро.