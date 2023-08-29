На следующей неделе курсы валют будут колебаться в пределах 37,50-38,5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

Смягчение Нацбанком валютных ограничений в части покупки населением безналичной валюты будет иметь однозначно положительное влияние на наличный рынок и сделает невозможным необоснованный рост курсов валют.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По словам эксперта, валютный рынок все еще будет находиться в состоянии предчувствия возвращения к плавающему курсу валют, поэтому после полуторагодичной зарегулированности вполне естественным является незначительное и быстрое изменение "температур".

Однако пока отсутствуют какие-либо предпосылки к усилению ажиотажа или возникновению паники даже в условиях существенного сокращения небанковских учреждений, осуществлявших валютные операции - частично именно этот фактор спровоцировал рост курсов валют (Национальный банк недавно отозвал лицензию у крупнейшего небанковского обменника страны - УНИАН).

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"Ведь НБУ принял достаточно важные "оперативные", тактические решения, "гасящие" спрос, позволив банкам продавать валюту населению на 50 тыс. грн без подтверждения оснований или обязательств, а также увеличив лимит на приобретение безналичной валюты со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн с последующим обязательным ее размещением на депозитах от 3 месяцев. Замечу, это однозначно положительно повлияет на наличный рынок, сделав невозможным необоснованный рост курсов валют", - сказал Лесовой.

По его словам, грядет "реанимация" конвертационных депозитов, но с существенными улучшенными в финансовом плане условиями. Банкир напомнил, что в начале года именно конвертационные депозиты "успокоили" бешеный спрос на валюту.

По прогнозу эксперта, на следующей неделе наличному рынку валют будут характерны следующие черты:

ежедневные курсовые колебания могут происходить, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения курсов;

амплитуда текущих колебаний может составить до 0,3-0,5 грн;

спред (разница между курсами покупки и продажи) может быть на уровне 0,5-0,7 грн;

коридоры допустимых текущих колебаний останутся в пределах 37,50-38,5 грн/долл. и 41-43 грн/евро;

"Следующую неделю можно считать частью переходного периода, который будет проявляться в совершенно разном курсовом поведении. "Рыночные прихоти" накануне важных изменений можно считать вполне объективным явлением", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 29 августа, вырос на 20 копеек - до 38,35 грн за доллар. Относительно евро гривна подорожала на 25 копеек - до 41,75 грн за евро.

Национальный банк с 29 августа смягчил валютные ограничения, позволив банкам продавать населению безналичную валюту в пределах 50 тыс. гривень в месяц в одном банке, а также увеличил лимит на покупку иностранной валюты с последующим размещением на депозит от 3 месяцев – со 100 тысяч до 200 тысяч гривень.

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