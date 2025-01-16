Продать доллар можно в среднем по курсу 42,25 грн, евро - 43,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 16 января, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,85 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 44,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,30 грн за евро.

Какой курс валют на сегодня в Киеве

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,78 грн/долл., а продать доллар можно за 42,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,20 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 16 января, составляет 99 517,83 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 211 628,36 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 16 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,53 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 21 копейку.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,85 до 43,25 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 42,10 до 43,20 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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