Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 16 января, снизился на 10 копеек и составляет 42,80 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,30 грн за евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,20 грн, евро - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.
Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг составляет 42,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 16 января составляет 44,05 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром составил 42,78 грн/долл., а продать доллар можно за 42,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,20 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.
Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 16 января снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,85 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 44,15 грн за евро.
Национальный банк Украины установил 16 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,53 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 21 копейку.