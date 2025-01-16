Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,74 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 16 января, снизился на 10 копеек и составляет 42,80 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,20 грн, евро - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг составляет 42,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 16 января составляет 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром составил 42,78 грн/долл., а продать доллар можно за 42,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,20 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 16 января снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,85 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 44,15 грн за евро.

Национальный банк Украины установил 16 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,53 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 21 копейку.

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