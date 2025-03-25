Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, а евро - 44,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 25 марта, вырос на 5 копеек и в среднем составляет 41,93 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 45,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,80 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,55 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,30 грн/евро, а курс продажи - 45,15 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 25 марта, составляет 86 432 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 611 780 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 25 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривна ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 45,09 гривни за один евро, то есть гривна потеряла также 11 копеек.

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