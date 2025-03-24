Курс гривни к евро установлен на уровне 45,09 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 25 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 45,09 гривни за один евро, то есть национальная валюта Украины потеряла также 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,65/41,68 грн/долл., а евро - 45,09/45,10 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял 41,56 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. При этом курс наличного евро составлял 45,30 грн/евро, а курс продажи - 45,10 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 24 марта подорожал на 6 копеек и составил 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке остался неизменным и составлял 45,45 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 44,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение 24-30 марта ситуация на валютном рынке не будет угрожающей.

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