Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 43,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 27 ноября, вырос на 6 копеек и в среднем составляет 41,80 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 44,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,40 грн за евро.

Какой сегодня курс доллара в обменниках

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,80 грн/долл., что на 7 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,70 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,15 грн/евро, курс продажи - 43,95 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 27 ноября, составляет 93 322,01 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 886 926,87 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине до 29 ноября в банках будет находиться в пределах от 41,00 до 41,80 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 41,20 до 41,75 грн/долл.

Курс евро, по его мнению, в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 42,50 до 44,20 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,00 до 44,00 грн/евро.

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