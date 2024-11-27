Эксперт уверен, что большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек.

Курс доллара в Украине на текущей неделе до 29 ноября в банках будет находиться в пределах от 41,00 до 41,80 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 41,20 до 41,75 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 42,50 до 44,20 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,00 до 44,00 грн/евро:

"Евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке с очень широким разбросом котировок в разных банках и сетях обменников".

Эксперт уверен, что большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро - в пределах от 20 до 40 копеек.

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"Традиционно, в случае значительных ралли евровалюты на международном рынке (что в этот раз маловероятно, учитывая День Благодарения в США) и существенных скачков курса евро на нашем межбанке, владельцы обменников могут оперативно менять свои ценники покупки/продажи евро в течение дня с расширением спреда по евро в пределах до 30-50 копеек на евро", - отметил он.

На межбанке котировки доллара в этот период будут в пределах коридора от 41,20 до 41,55 гривень, добавил Козырев. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривня, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,60 до 43,63 гривень, считает аналитик.

Курс доллара в Украине 27 ноября

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 27 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл. Таким образом, украинская валюта ослабла на 6 копеек.

А официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,68 гривень за один евро, то есть гривня подешевела на 21 копейку.

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