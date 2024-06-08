Владельцы обменников попытаются поработать в более спокойном формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в субботу, 8 июня, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,15 до 40,55 грн/долл. и продажа от 40,60 до 40,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евровалюты, то, по прогнозу эксперта, владельцы обменников выставят в пределах ценников: прием от 43,50 до 44,30 грн/евро и продажа от 44,40 до 44,65 грн/евро.

"После еще недавних многократных изменений котировок в течение дня, на этих выходных владельцы обменников в Украине попытаются поработать в более спокойном формате "с оборота", - отметил Козырев. Видео дня

Он уверен, что обойдется без особых попыток раскачки рынка и с выставлением достаточно среднего уровня спреда.

"То есть, без глобального сильного разброса ценников обменников, который наблюдался все последние две-три недели из-за скачков курса межбанка. Спред между покупкой и продажей доллара в большинстве пунктов обмена составит от 20 до 25 копеек, а по евровалюте будет находиться в пределах от 20 до 35 копеек", - спрогнозировал аналитик.

Курс доллара в Украине на 10 июня

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,25 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 10 копеек.

А официальный курс НБУ по евро установлен на уровне 43,88 грн/евро, то есть гривня ослабла на 25 копеек.

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