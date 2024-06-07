Курс гривни к евро установлен на уровне 43,88 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,25 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 43,88 грн/евро, то есть гривня ослабла на 25 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,27/40,29 грн/долл., евро – 43,89/43,91 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

7 июня украинские обменники обновили курс валют – наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу не изменился и составлял 40,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках 7 июня можно было в среднем по курсу 40,10 грн за доллар.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что во второй декаде июня, с 10 по 16 июня, ситуация на валютном рынке будет напоминать периоды относительного валютного спокойствия. По его словам, рынок привыкнет к новым курсовым показателям. Новые курсовые коридоры в 40-41 грн/долл., 43-46 грн/евро могут продержаться до осени.

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