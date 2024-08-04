Большинство сетей обменников будет работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 4 августа, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,35 грн/долл. и продажа от 41,45 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евро владельцы обменников выставят в пределах: прием от 44,20 до 44,80 грн/евро и продажа от 44,90 до 45,30 грн/евро, добавил эксперт.

По его словам, конец июля и первые рабочие дни августа на валютном рынке Украины прошли достаточно позитивно для гривни, хотя в итоге курс продажи доллара на торгах и вырос за неделю на 18 копеек - с 41,02/41,07 до 41,22/41,25 гривень.

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"А вот курс продажи евро вырос на межбанке за этот период более существенно: сразу на 38 копеек - с 44,5518/44,5938 до 44,9627/44,9748 гривень", - добавил эксперт.

Курс доллара в Украине - опасный период

Напомним, как отметил Козырев, новая серьезная угроза для стабильности курса гривни ожидается ближе к отчетным датам и в конце 3-го квартала текущего года:

"В сочетании с подготовкой к отопительному сезону, необходимостью восстановления электрогенерации в Украине к зимнему периоду, усилению политической, геополитической и военной напряженности в нашей стране и в мире, атаки на гривню в этот период будут максимальными".

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