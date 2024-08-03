В частности, на ситуацию повлияет подготовка к отопительному сезону, рассказал эксперт.

Новая серьезная угроза для стабильности курса гривни ожидается ближе к отчетным датам и в конце 3-го квартала текущего года, прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"В сочетании с подготовкой к отопительному сезону, необходимостью восстановления электрогенерации в Украине к зимнему периоду, усилению политической, геополитической и военной напряженности в нашей стране и в мире, атаки на гривню в этот период будут максимальными", - объяснил он.

По его словам, сейчас особого укрепления позиций гривни в теперешних военных условиях никто из клиентов и граждан не ожидает, но и новой большой волны девальвации тоже уже никто не ждет.

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Эксперт добавил, что некоторая стабильность продлится, по крайней мере, до очередного конца квартала с его традиционными обильными и активными раздачами бюджетных денег контрагентам: "Которых весь квартал Госказначейство обычно держит на "голодном пайке", а затем в последние неделю-две перед завершением квартала государство закрывает свои долги перед этими компаниями".

"Они, в свою очередь, покупают валюту и проплачивают свои обязательства перед иностранными партнерами, что начинает ситуативно очень сильно давить на курс гривни и провоцирует рост котировок в такие периоды", - отметил Козырев.

Курс доллара в Украине - прогноз на август 2024

Напомним, ранее директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько спрогнозировала, что будет влиять на курс доллара в Украине в августе 2024 года.

По ее словам, девальвационные ожидания как среди бизнеса, так и среди населения остаются повышенными, и это - ключевой фактор, который может приводить к ситуативным курсовым всплескам на рынке: "В целом в августе ситуация на валютном рынке должна складываться в пользу гривни: ожидается усиление предложения валюты со стороны агроэкспортеров, поступление финансовой помощи от партнеров также будет оказывать поддержку национальной валюте. Но не следует забывать, что структурный дефицит валюты никуда не делся".

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