Тенденция превышения спроса на валюту над ее предложением сохранится, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 1 сентября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,20 грн/долл., продажа от 41,30 до 41,55 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"А курс евро на наличном рынке будет в пределах: прием от 45,40 до 45,70 гривень и продажа от 45,75 до 46,20 гривень", - отметил он.

Эксперт добавил, что за счет большого разброса котировок евровалюты в разных сетях обменников по всей Украине евро уже традиционно будет главным инструментом для спекулятивного заработка.

Видео дня

"Тенденция превышения спроса на валюту над ее предложением сохранится, что позволит владельцам обменников в текущих условиях держать спред между покупкой/продажей валюты на среднем уровне в пределах от 20 до 30 копеек по доллару и от 20 до 40 копеек по евро", - спрогнозировал Козырев.

Курс доллара в Украине осенью 2024-го - прогноз

Напомним, ранее Козырев прогнозировал, что курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00−41,70 грн/долл., а на наличном рынке - от 40,90 до 42 грн/долл.

Он считает, что, скорее всего, сейчас НБУ продолжит политику постепенной девальвации гривни с темпами в 5-15 копеек в неделю на долларе и периодическими небольшими ситуативными ее укреплениями.

Вас также могут заинтересовать новости: