Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро – 46,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 30 августа, снизился на 5 копеек и составляет 41,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 13 копеек и составляет 46,05 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 грн, евро – по курсу 45,05 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 22 копейки и составляет 46,08 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 7 копеек и составляет 41,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,31 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился сразу на 17 копеек и составляет 45,98 грн/евро (курс продажи – 45,75 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 30 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 45,70 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

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