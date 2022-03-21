Долларов в обменниках нет, купить валюту можно только на "черном" рынке.

В развязавшей кровавую полномасштабную войну России резко рухнул курс рубля в обменниках. Но купить его там нельзя - обменные пункты опустели.

Сейчас на "черном" (из рук в руки, УНИАН.) российском рынке за один доллар дают 300 рублей. Это почти в четыре раза больше, чем до начала войны против Украины.

А вот в обменниках "зеленых" совсем нет. Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.

Ранее сообщалось, что впервые с 28 февраля открылись торги на российском фондовом рынке. Индекс цены облигаций федерального займа (ОФЗ) обновил минимум с декабря 2014 года, упав до 98,21 пунктов (9,4%). Рубль упал до 105,78 – за доллар и 115,8 – за евро.

Напомним, Центральный банк Российской Федерации запретил банкам продавать валюту населению в ближайшие полгода. Также россиянам, имеющим валютные счета, можно снимать не более 10 тысяч долл. Оставшуюся сумму получат только в рублях. Продать валюту можно без ограничений.

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