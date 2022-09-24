Курс гривни к евро составляет 40,90 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанка" к национальной валюте повысился на 20 копеек – до 41,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня – 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн за долл., евро - 39,90 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн, евро – 37,45 грн.

Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 сентября, курс доллара в Приватбанке подорожал на 20 копеек – до 41,30 грн/долл.

Напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Также НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением в депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50000 грн (в эквиваленте).

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