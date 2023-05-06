Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 6 мая, укрепился на 1 копейку – до 37,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни усилился на 15 копеек - до 41,60 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

Что будет с курсом в мае

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что курс доллара в Украине в мае может напрямую зависеть от политической и военной ситуации в стране. Стоимость валюты будет колебаться в пределах 37-39 грн/долл. На наличном рынке будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Однако, значимой девальвации гривны в мае не ожидается.

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Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозировала, что до 7 мая курс доллара в Украине будет колебаться в пределах коридора 37,4-38,1 гривны за доллар.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует, что ситуация на валютном рынке Украины в мае 2023 радикально не изменится, однако возможно не большое рост курса евро.

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