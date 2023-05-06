Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,02 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,52 грн за доллар. Курс доллара на карточные счета в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 10 копеек - до 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,02 грн/долл., евро-40,50 грн / евро.

Что происходит с курсом

Эксперт Аналитического центра "объединенная Украина" Алексей Кущ прогнозирует, что курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли вырастет более, чем на 10%, и вряд ли дорастет до отметок 46 или 50 гривень за доллар.

Видео дня

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что курс доллара в Украине в мае может напрямую зависеть от политической и военной ситуации в стране. Стоимость валюты будет колебаться в пределах 37-39 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что до 7 мая курс доллара в Украине будет колебаться в пределах коридора 37,4-38,1 гривни за доллар. Банкир прогнозирует, что похожие тенденции будут наблюдаться и в дальнейшем.

Вас также могут заинтересовать новости: