Отмечается, что оптимальный курс доллара в 2023 – 2024 годах будет находиться на уровне 40,20 – 40,40 гривень.

При самом пессимистическом прогнозе курс доллара в Украине может достичь отметки в 51 грн/долл. уже в следующем 2023 году.

Такой прогноз сформировала консенсус-группа Focus Economics S.L.U, считая, что оптимальный курс доллара в 2023 – 2024 годах будет находиться на уровне 40,20 – 40,40 гривень, передает Forbes.

По мнению аналитиков, для обеспечения финансовой стабильности Национальный банк какое-то время будет сохранять фиксированный курс.

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"Плавающий режим, вероятно, будет вновь введен, как только позволят экономические условия", – отмечается в отчете.

По прогнозу специалистов, до конца 2023 года доллар будет на уровне 41,20 грн/долл, а в 2024 году – 40,40 грн/долл.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 13 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 13 декабря курс гривни к доллару ослаб на 10 копеек - до 40,20 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,90 грн/евро.

А курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 10 копеек - до 39,80 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 15 копеек - до 41,75 грн/евро.

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