Наличный доллар в "ПриватБанке" подорожал

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 10 копеек - до 39,90 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 20 копеек - до 41,95 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн за долл., евро - 40,95 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,37 грн.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

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