Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 38,02 грн, евро - 40,98 грн.

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" в пятницу, 9 февраля, подешевел на 5 копеек – до 38,00 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 41,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро - по курсу 40,30 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" сегодня не изменился и составляет 38,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также без изменений – 40,98 грн.

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Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 9 февраля, незначительно подешевел – на 1 копейку до 38,04 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,30 грн за евро.

В столичных валютных обменниках средний курс доллара сегодня немного подорожал - на 2 копейки до 38,02 грн/доллар (продать доллар можно за 37,95 грн). Курс евро в обменниках сегодня подорожал также на 2 копейки – до 41,27 грн/евро (курс продажи – 41,15 грн/евро).

Согласно прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе главные тренды валютного рынка не претерпят изменений, а курс валют на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37,8-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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