Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,02 грн, евро – 40,98 грн.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" в четверг, 8 февраля, остался без изменений – 38,05 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также остался без изменений и составляет 41,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн, евро – по курсу 40,35 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "Приватбанке" сегодня не изменился и составляет 38,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также без изменений – 40,98 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 8 февраля, снизился на 2 копейки – до 38,05 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,30 грн за евро.

А в столичных валютных обменниках средний курс доллара сегодня подешевел на 5 копеек – до 38,00 грн/долл. (продать американскую валюту можно за 37,93 грн). Курс евро в обменниках сегодня остался без изменений – 41,25 грн/евро (курс продажи– 41,11 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе ситуация на валютном рынке будет находиться в уже привычном состоянии: межбанк будет формировать курс валют на наличном рынке. Курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 38-39, 5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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