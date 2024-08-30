Курс гривни к евро установлен на уровне 45,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,06 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,50 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 20 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,03/41,07 грн/долл., евро – 45,48/45,51 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 30 августа, снизился на 5 копеек и составляет 41,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 13 копеек и составляет 46,05 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 30 августа, снизился на 5 копеек – до 41,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 18 копеек и составляет 46,09 грн за евро. Продать евро можно по курсу 45,50 грн.

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