Отмечается, что курсы на межбанке и наличном рынке выровняются.

На следующей неделе на валютном рынке Украины вряд ли стоит ожидать паники или чрезмерного ажиотажа. Курсовые показатели межбанка и наличного рынка выровняются, а разница между курсами будет почти нулевой.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что за четыре месяца с начала года официальный курс может быть ниже на 1,5-1%

По его словам, нас следующей неделе курс доллара с 28 апреля по 4 мая стоит ожидать в пределах 41,2 - 41,6 гривни за доллар на межбанке и 41,2 - 41,6 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 4 мая будет стоить примерно 4120 – 4160 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41200 - 41600 гривень.

Курс доллара - последние новости

Издание Reuters 22 апреля писало, что доллар упал до семимесячного минимума по отношению к иене из-за нападок президента США Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла еще больше подорвали доверие инвесторов к американской экономике.

На этом фоне цены на золото впервые достигли рекордной отметки в 3500 долларов за унцию. При этом индекс S&P 500 упал на 2,4% и технологического индекса Nasdaq на 2,6%. Фьючерсы, отслеживающие индекс Stoxx Europe 600, сегодня снизились на 0,3%.

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