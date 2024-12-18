Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 18 декабря, вырос на 10 копеек и составляет 42,10 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,50 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду составляет 42,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 19 копеек - до 44,44 грн.

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Нацбанк установил на 18 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл., то есть гривна ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар второй день подряд обновил исторический максимум. Официальный курс евро установлен на уровне 43,91 гривен за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составлял 42,00 грн/долл., а продать доллар можно за 41,94 грн. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,19 грн/евро.

В свою очередь начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться вменяемой, а ежедневные курсовые изменения будут разнонаправленными и в целом незначительными.

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