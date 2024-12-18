Продать доллар можно в среднем по курсу 41,55 грн, евро - 43,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 18 декабря, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 42,10 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,55 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 4 копейки и составляет 44,34 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,70 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,00 грн/долл., а продать доллар можно за 41,94 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,19 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 18 декабря, составляет 104 248,20 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 359 940,04 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 18 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар второй день подряд обновил исторический максимум.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца недели в банках будет находиться в пределах от 41,20 до 42,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,50 до 42,10 грн/долл.

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