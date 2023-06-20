Американскую валюту в "ПриватБанке" можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 20 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также остался на уровне предыдущего дня - 40,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро-39,75 грн/евро.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Как сообщал УНИАН, наличный курс доллара в Украине до 25 июня будет находиться в достаточно узком коридоре 36,9-37,4 гривны за доллар. Рынок будет ориентироваться на отметку 37,2 гривны, которая за последние две недели стала новым равновесным уровнем. Прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.

По ее словам, сейчас наблюдается слабый спрос на валюту со стороны населения: "Вряд ли в условиях войны можно с уверенностью говорить о продолжительности таких тенденций, ведь любое серьезное событие может повлиять на ситуацию. Но сейчас должны констатировать, что ажиотажный спрос на наличную валюту прошел".

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