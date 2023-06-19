Рынок будет ориентироваться на отметку 37,2 гривни, отметила эксперт.

Наличный курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 25 июня) будет находиться в достаточно узком коридоре 36,9 - 37,4 гривни за доллар.

"Рынок будет ориентироваться на отметку 37,2 гривни, что за последние две недели стала новым равновесным уровнем", - прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 канал.

Эксперт указала на достаточно слабый спрос на валюту со стороны населения.

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"Уже вторую неделю подряд, согласно данным НБУ, общее сальдо операций населения с наличной валютой является положительным. Причем за последнюю неделю показатель достиг рекордной отметки почти за год - объем проданной населением валюты был на 12,3 миллиона долларов больше, чем объем приобретенной, - отметила она. - Вряд ли в условиях войны можно с уверенностью говорить о продолжительности таких тенденций, ведь любое серьезное событие может повлиять на ситуацию. Но сейчас должны констатировать, что ажиотажный спрос на наличную валюту прошел".

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 19 июня

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 19 июня остался на прежнем уровне - 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослабился на 10 копеек и составляет 40,90 грн/евро

А курс наличного доллара у "ПриватБанка" 19 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.