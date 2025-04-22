Курс гривни к евро установлен на уровне 47,71 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 23 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,52 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна немного усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,71 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,58/41,61 грн/долл., а евро - 47,75/47,77 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 22 апреля не изменился и составляет 41,55 гривни за доллар, как и днем ранее. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек - до 48,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Издание Reuters писало, что доллар упал до семимесячного минимума по отношению к иене. Нападки президента США Дональда Трампа на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла еще больше подорвали доверие инвесторов к американской экономике.

В частности, доллар опустился почти до десятилетнего минимума, достигнутого накануне по отношению к швейцарскому франку, и вернулся к 3-1,5-летнему минимуму по отношению к евро.

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